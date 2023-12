A Ordem dos Médicos está a investigar os dois clínicos que fizeram os exames de acompanhamento da gravidez à mãe cuja filha tinha malformações que não foram detetadas e que carregou o feto morto no ventre ao longo de quatro dias por falta de vaga no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



"As malformações no rosto da nossa menina eram muito grandes.









Ver comentários