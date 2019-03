Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médicos julgados por mortes de jovens

Quatro médicos respondem por morte de paciente de 19 anos em Penafiel.

Por Ana Silva Monteiro e Alexandre Salgueiro | 08:54

Os tribunais de Penafiel e de Castelo Branco começaram esta terça-feira a julgar cinco médicos pela morte de dois jovens.



Em Penafiel, são quatro médicos acusados de violação das ‘leges artis’ - por não terem cumprido as regras de tratamento de doentes - da morte de Sara Moreira de 19 anos.



O caso ocorreu em janeiro de 2013, depois de a jovem ter ido várias vezes às Urgências do Hospital de Padre Américo. Morreu com um tumor com mais de um quilo e meio na cabeça, que nunca foi diagnosticado.



Dos quatro médicos, três falaram. "Pedi análises e exames complementares que nunca me mostraram que ela tinha algum problema a nível neurológico. Os sintomas levavam a crer que tinha episódios de ansiedade", explicou Sérgio D’Avila um dos arguidos.



Em Castelo Branco, Manuel Carvalho, de 60 anos, está indiciado por um crime de homicídio por negligência por não ter detetado uma perfuração gástrica no paciente em sete horas que aquele passou nas Urgências sob o seu cuidado.



Ontem o médico garantiu ter "feito o melhor possível tendo em conta a informação que tinha em relação ao paciente e o equipamento disponível".



O médico afirmou que André Antunes, 18 anos, e a mãe não lhe facultaram todo o historial clínico que incluía um alegado problema gástrico.



Diz que a sua atuação "poderia ter sido diferente".