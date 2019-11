Médicos não aceitam ficar presos ao Serviço Nacional de Saúde

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Ministério da Saúde (MS) anunciou que vai mesmo avançar com uma proposta inserida no programa eleitoral do PS para prender os jovens médicos ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)."O MS pretende incentivar a adoção de novos modelos de organização do trabalho, podendo equacionar-se a celebração de pactos de permanência no SNS após a conclusão da futura formação especializada",... < br />