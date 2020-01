Médicos obrigados a trazer papel higiénico de casa para centro de saúde

Os médicos do Centro de Saúde de Belmonte trazem papel higiénico de casa para o serviço. A reposição falha há pelo menos uma semana e esta é uma solução de recurso. A denúncia partiu do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) que apelida a situação de "lamentável".

Os médicos e todos os profissionais que laboram no Centro de Saúde foram aconselhados a trazer o papel higiénico de casa e grande parte seguiu a recomendação, que partiu da direção do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Cova da Beira. O CM tentou uma reação junto desse ACES, que não se mostrou disponível para comentar. Porém, sabe o CM, a situação deverá estar resolvida esta segunda-feira.

"A informação que nos chegou é que o caso acontece no Centro de Saúde de Belmonte e em outro do ACES da Cova da Beira. "É uma situação lamentável e que não se admite! Os consumíveis são o básico em qualquer unidade de saúde", explicou o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha.

Já fonte do Centro de Saúde de Belmonte admitiu que "a falha foi dos serviços centrais, que não abasteceram o serviço, mas que a situação foi mais ou menos contornada com o papel higiénico que havia em stock".