Médicos pedem inclusão de pessoas com trissomia 21 nas primeiras vacinas contra a Covid-19

A Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 enviou uma petição ao primeiro-ministro, António Costa, subscrita por um grupo de médicos, que pede a inclusão destes doentes na primeira fase de vacinação contra a covid-19.

O documento foi enviado na quarta-feira por um grupo de profissionais que tem acompanhado pessoas com trissomia 21, disse hoje à agência Lusa uma fonte ligada a este processo.

"De acordo com o mais recente estudo internacional, a taxa de letalidade entre os sujeitos com trissomia 21 hospitalizados com idades superiores a 40 anos foi de 45%", de acordo com a mesma fonte.