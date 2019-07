Médicos preocupados com deteção tardia da neuropatia

Detetar a neuropatia tardiamente continua a ser a principal preocupação dos médicos, sobretudo nos diabéticos, um dos principais grupos de risco, a par dos alcoólicos e idosos.A neuropatia é uma doença que afeta os nervos periféricos situados na pele e nas mucosas responsáveis pela transmissão de informação ao cérebro da relação entre o corpo e o mundo exterior, alertando-o para situações que possam colocar em risco a saúde ou sejam causadoras de dor.Jorge Brandão, médico de clínica geral, explica que os sintomas mais comuns são os ‘formigueiros’, picadas anormais no corpo e perda de sensibilidade.Nos diabéticos são frequentes as lesões, sobretudo nos membros inferiores. Por isso, "devem estar atentos a tudo o que tem que ver com os seus pés, nomeadamente as feridas", alerta."Os nervos não dão a informação para o cérebro sobre a dor e, por isso, as pessoas não tratam as feridas. Quando o fazem já é muitas vezes tarde, o que leva a que, em algumas situações, sejam feitas amputações dos membros", alerta o especialista.Em Portugal, estima-se que 8 a 10% da população tenha ao longo da vida manifestações de neuropatia.Estima-se que 1 em cada 3 casos em que não exista acompanhamento médico que permita travar ou controlar os sintomas, a neuropatia pode evoluir para um quadro de debilidade.Os doentes diabéticos devem ter um acompanhamento regular e realizar exames frequentemente.Jorge Brandão explica que a presença de sintomas indicadores de neuropatia deve ser comunicada ao médico de família com a maior brevidade.Também os rastreios são uma forma de análise primária dos sintomas do paciente, através de exames para determinar a perda de sensibilidade.A ‘Saúde mais próxima’, unidade móvel da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em parceria com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, percorre a cidade até sexta-feira com sessões de aconselhamento e rastreio de neuropatia.Esta segunda-feira, está na Junta da Penha de França.n