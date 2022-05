Os infetados com Covid-19 assintomáticos ou com sintomas ligeiros devem poder fazer “a vida normal”, sem precisar de ficar em isolamento durante 7 dias.

Covid-19: Infetados sem sintomas devem deixar de estar isolados?







A medida foi esta quarta-feira defendida pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que em exclusivo à CMTV afirmou que as regras do isolamento “devem ser alteradas”.









