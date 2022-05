Arranca esta segunda-feira a vacinação com a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para a população residente em lares e para toda a população com mais de 80 anos e maiores de 12 anos com condições de imunossupressão, num total de 750 mil pessoas. Contudo, o bastonário da Ordem dos Médicos defende que a vacinação deve ser já alargada a todos os maiores de 60 anos.









