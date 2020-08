Médicos querem uso obrigatório de máscaras na rua

O Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos (OM) para a Covid-19 recomenda, entre outras medidas, a utilização de máscara em espaços públicos.

A antecipação da vacinação contra a gripe e a “possibilidade de prescrição em receita com validade até ao final do ano” é também recomendada.





Em reação, Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, agradeceu “os contributos da OM”, salientando que o Governo tem antecipado medidas, “dentro do possível”. Já Rui Portugal, subdiretor-geral da Saúde, notou que este tem ouvido “todas as entidades que possam contribuir para a melhoria” de todas as estratégias.