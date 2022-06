Médicos recebem apenas 50 euros à hora nos três meses de verão 

O Ministério da Saúde apresentou na quinta-feira o projeto de diploma para tentar resolver os problemas que se focam nas graves carências profissionais, proposta esta que acontece depois de uma semana com muitas falhas no serviço de urgências de obstetrícia.A tutela propôs o pagamento, durante o mês de julho, agosto e setembro, isto é nos meses de verão, de 50 euros à hora, o mesmo valor que paga aos prestadores de serviços, segundo a imprensa nacional.Este pagamento apenas acontece depois dos médicos cumprirem 150 horas extraordinárias, obrigados a fazer legalmente.Porém os sindicatos médicos recusaram este projeto e fizeram uma contraposta. Desta forma haverá uma nova reunião no dia 22 de junho.