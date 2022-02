Os médicos e os outros profissionais de saúde são atualmente “as maiores barreiras” à utilização da canábis medicinal no tratamento da dor crónica, por “desconhecimento” ou “pouca divulgação”, defende o médico Hugo Cordeiro, membro do Grupo de Estudos da Dor da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF).“O que vemos no terreno é que já começa a haver curiosidade da parte de doentes e familiares, que muitas vezes são os primeiros a inquirir os profissionais de saúde sobre o uso deste tipo de substâncias”, disse à Lusa Hugo Cordeiro, lembrando que “o uso de canabinoides pode ajudar na poupança de opioides e apresenta uma relação risco-benefício favorável”.