"Médicos só decidem se os pais pedirem": Marcelo rejeita confusão com informação da DGS sobre vacinação dos jovens

Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu que as declarações que enunciou sobre a vacinação dos jovens dos 12 aos 15 anos "acaba por ir ao encontro" da informação divulgada este domingo pela DGS Na embaixada portuguesa no Brasil, o Presidente da República justificou que "os médicos só decidem se os pais pedirem porque as crianças não podem". "É fundamental a iniciativa por parte dos pais", completou.Questionado pelos jornalistas sobre a sua presença no Brasil, Marcelo revelou que tem dado "a experiência portuguesa e a forma de abordagem da pandemia em diferentes fases" no País.