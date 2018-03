Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médicos solidários com demissionários

Diretores dos três Serviços de Medicina demitiram-se após reunião com administração.

Por João Mira Godinho | 09:36

A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) manifestou esta sexta-feira solidariedade com os três diretores dos Serviços de Medicina do Hospital de Faro. A Ordem dos Médicos já tinha vindo dizer que as razões apontadas por aqueles eram "muito preocupantes" e admite consequências legais.



"Os serviços de Medicina deste hospital [Faro] estão atualmente com uma taxa de ocupação de cerca de 150%", refere a SPMI, considerando "injustas" as acusações feitas pelo diretor do Departamento Médico, Horácio Guerreiro, aos internistas do hospital de Faro.



Na carta em que apresentou a demissão, Alfredo dos Santos, diretor do Serviço de Medicina 3, referiu que Horácio Guerreiro, numa reunião com a administração, classificou os tempos de internamento "muito elevados" e atribuiu a culpa "ao exagerado e não justificável pedido de exames complementares de diagnóstico aos doentes, e em particular aos doentes com idades avançadas, para os quais não se justificaria determinado tipo de exames".



Em reação ao pedido de demissão dos 3 diretores de serviço, a Ordem dos Médicos decidiu avançar com uma visita ao hospital de Faro, para esclarecer "um caso que, a confirmar-se, ameaça seriamente a segurança dos doentes".



Frisando que deve "ser de imediato suspensa qualquer orientação que possa vir a revelar-se prejudicial para os doentes", a Ordem apela ao Ministério da Saúde e à Inspeção Geral das Atividades de Saúde que a acompanhem na clarificação da situação "no mais curto espaço de tempo".



PORMENORES

Acusações

Na carta de demissão Alfredo dos Santos diz que Horácio Guerreiro afirmou que "alguns doentes internados, sob responsabilidade dos internistas, nem sequer seriam observados diariamente"



‘Copy paste’

Segundo Alfredo dos Santos, o diretor do Departamento Médico acusou os internistas de preencherem os diários clínicos de doentes com ‘copy paste’ - cópia de um diário clínico de um dia anterior.



Opinião

A administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve recusou revelar o conteúdo da reunião, realizada a 22 de fevereiro, mas considerou a carta de Alfredo dos Santos uma opinião pessoal.