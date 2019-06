Médicos tarefeiros custam milhões ao Estado

No ano passado, o Estado gastou 104,5 milhões de euros na contratação de médicos tarefeiros. É o valor mais elevado de que há registo no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O Governo reconheceu esta quarta-feira que o recurso a médicos não especialistas é superior ao desejável."O Ministério da Saúde continua a preferir a contratação de tarefeiros sem que controle a sua qualificação e qualidade, em vez de apostar na carreira médica, nomeadamente nos concursos dos médicos mais diferenciados, que continuam a ser, comparativamente, mais mal pagos", afirmou aoJorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos.No Centro Hospitalar Universitário do Algarve um anestesista tarefeiro cobrou 326 mil euros brutos por 6520 horas anuais de trabalho subcontratado, divulgou esta quarta-feira a Rádio Renascença. Feitas as contas, o médico teve de trabalhar uma média diária de 17 horas, sem folgas, durante todo o ano. Em alternativa terá realizado pelo menos cinco turnos de 24 horas por semana. No Alentejo, denuncia Roque da Cunha ao, há unidades em que o serviço de Urgência Pediátrica é assegurado por médicos sem especialidade.Em audição na Comissão Parlamentar de Saúde, a ministra da Saúde, Marta Temido, reconheceu esta quarta-feira um recurso à subcontratação superior ao desejável, apesar de defender que "a força de trabalho faz-se com especialistas, mas também com médicos de perfil mais genérico de competências".A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que, até ao final do mês, será aberto concurso para o grau de consultor, assim como para assistente graduado. "A força de trabalho em Saúde tem de ser diversificada", disse esta quarta-feira aos deputados.