Medidas apresentadas pelo Governo para Lisboa são "benefício ao infrator", diz Rui Moreira

O pacote de medidas apresentado esta terça-feira pelo Governo para combater o aumento do número de casos de Covid-19 em Lisboa é considerado "inaceitável" e visto como uma "situação de verdadeira exceção" em que é dado "claramente benefício ao infrator", afirma Rui Moreira.

Para o presidente da Câmara do Porto, "depois do que sucedeu em Lisboa e Vale do Tejo, o que se esperava é que fossem tomadas medidas semelhantes às tomadas no resto do país", dando um passo atrás no desconfinamento. "Mas não, não se vão acelerar as medidas de confinamento; bem pelo contrário, o que se vai fazer é dar vacinas a pessoas com mais de 40 e 30 anos. Exigimos tratamento equitativo para todo o país. Não pode haver dois países", refere o autarca.

Na mensagem em vídeo, divulgada nas redes sociais, Rui Moreira mostra-se revoltado: "Quando há municípios que se esforçam para incrementar a vacinação, por exemplo, com centros 'drive-thru', isso é recusado pelo Ministério da Saúde. O que parece importante são as ordens emanadas do centro do poder".

O Governo anunciou hoje o reforço da testagem em escolas, táxis, restaurantes, hotéis e zonas de diversão, em Lisboa, acelerando naquela região o processo de vacinação. Medidas tomadas face ao aumento do número de casos de Covid-19.