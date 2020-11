Medidas do Estado de Emergência "são duras mas são necessárias para travar a pandemia", alerta António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se esta segunda-feira com dez Misericórdias do país para assinar novos protocolos para combater a pandemia da Covid-19.António Costa salientou que as medidas do Estado de Emergência "são duras mas são necessárias para travar a pandemia e o aumento de novos casos"."Temos que correr para recuperar o tempo perdido ao longo de décadas", acrescenta o primeiro-ministro sobre a pressão no Serviço Nacional de Saúde.O primeiro-ministro voltou a relembrar as cinco regras para evitar o contágio da Covid-19: manter a distancia física e evitar ajuntamentos, usar máscaras de proteção, lavar as mãos para evitar transmissão do vírus e ter a aplicação StayAway Covid.António Costa alertou: "todos nós temos a convicção que estamos saudáveis e que não temos o vírus da Covid-19 mas a maior parte das pessoas não tem sintomas e não sabemos se estamos a contagiar outras pessoas e por isso o maior contributo que temos a dar aos profissionais e os que estão na linha da frente é a prevenção".