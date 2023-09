Medina admite que travão nas rendas é "inequívoco" mas governo desconhece "forma"

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta quarta-feira que é "inequívoco" que o travão às rendas irá acontecer, mas que ainda não está aprovada no Governo a forma como esse mecanismo se realizará."Não está aprovado no Governo qual forma esse mecanismo se vai realizar, mas é inequívoco que se realizará", garantiu Medina.Esta tarde, o primeiro-ministro, António Costa, questionado sobre o aumento das rendas, já tinha confirmado o avanço com um travão, sem anunciar qualquer valor.De notar que o Orçamento de Estado de 2024 será apresentado dia 10 de outubro, pouco antes da hora de almoço.