Medo da Covid-19 agrava casos de AVC em Portugal

Via Verde AVC: Antecedentes dos doentes

Disparou o número de pessoas com sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) que demoram mais de quatro horas e meia a pedir socorro através do 112. Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), este “exige uma atuação rápida”. E, sublinham os especialistas, atrasar a ida para o hospital pode comprometer o tratamento e representar lesões graves e irreversíveis para o paciente.Dados do INEM mostram que, em 2019, houve 769 doentes AVC a esperar mais de quatro horas e meia entre os primeiros sinais e a chamada para número europeu de emergência. No ano passado, a situação agravou-se: o número subiu para 1081, o que representa cerca de 21% do total de casos notificados em 2020 (ver infografia). Feitas as contas, em apenas um ano, houve mais 312 a aguardar mais do que o recomendável. “Era previsível o aumento. Muitos doentes deixaram de recorrer aos hospitais por causa da pandemia. Tinham medo do contágio. Mas há também outra razão. É que a grande maioria das pessoas ganhou perceção de que os serviços estavam dedicados exclusivamente à Covid-19 e achavam que as unidades estariam sem capacidade de resposta”, explica Manuel Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, que apela: “Assim que há sintomas é obrigatório pedir ajuda porque o tempo é essencial para travar lesões.”