Medo de surto deixa mil alunos sem aulas em Mangualde

Arranca esta segunda-feira o segundo período escolar para milhares de alunos em todo o País. Porém, em Mangualde, mil estudantes, do 7º ao 12º ano, vão ter aulas online e tudo por causa do aumento exponencial do número de infeções por Covid-19 no concelho registados nas últimas semanas.“Devido a esse aumento brutal, havia uma possibilidade real de termos muitos alunos positivos e assintomáticos, o que poderia significar um surto nas escolas”, explicou Ângelo Figueiredo, diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde. Para já, o ensino vai ser à distância durante pelo menos uma semana, e depois haverá uma reavaliação que irá sempre depender do número de contágios.