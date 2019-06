Medo do diferente pode levar a seitas

O Papa Francisco alertou este domingo sobre o medo do diferente, que leva as pessoas a unirem-se apenas a semelhantes, o que pode levar ao nascimento de seitas."Há sempre a tentação de construir ‘ninhos’, reunir-se à volta do próprio grupo. Do ninho à seita o passo é curto, mesmo dentro da igreja: Quantas vezes se define a própria identidade contra alguém ou contra alguma coisa!", afirmou o Papa Francisco, no Vaticano, nas solenidades de Pentecostes.Neste alerta, o Papa chamou a atenção para a importância do Espírito Santo, pois "junta os distantes, une os afastados, reconduz os dispersos".O Espírito Santo, explicou Francisco, é o que dá verdadeira harmonia e paz. "Um cristianismo sem o Espírito é um moralismo sem alegria", afirmou.O Papa desejou que os católicos vivam segundo este Espírito, que "leva paz onde há discórdia, concórdia onde há conflito", superando o que chamou de "cultura do insulto".Francisco chamou ainda a atenção para as desarmonias no mundo, que se tornaram divisões reais."Há quem tem demais e há quem não tem nada, aqueles que procuram viver cem anos e aqueles que não podem nascer. Na era da tecnologia, estamos distanciados: mais ‘social’, mas menos sociáveis", lamentou o Papa.E sublinhou: "Na era dos computadores, permanece-se à distância: só contactos; mais sociedade, mas menos sociais. Precisamos do Espírito de unidade, que nos regenere como Igreja, como Povo de Deus e como humanidade fraterna".A solenidade do Pentecostes é uma das datas mais importantes do calendário cristão e é celebrada no quinquagésimo dia após o domingo de Páscoa. Esta celebração evoca a efusão do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade.