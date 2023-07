Medusas gigantes invadem praias do Algarve. Saiba o que fazer caso seja picado

O fenómeno começou na última semana de junho e rapidamente se espalhou pela costa algarvia. O aparecimento de várias espécies, em quantidades distintas, de medusas ou alforrecas levou a Capitania de Vila Real de Santo António (VRSA) a emitir um alerta sobre os cuidados a ter no contacto com estes organismos gelatinosos.













A medusa-tambor (‘Rhizostoma luteum’) foi avistada mais de 120 vezes na última semana de junho em muitas praias do Algarve, desde Lagos a Vila Real de Santo António, mas principalmente na zona do sotavento. É uma medusa de grandes dimensões, cuja campânula pode ter 60 cm de diâmetro. É uma espécie que tem braços curtos e folhosos, com longos apêndices de coloração escura nas extremidades.





Na última terça-feira, cerca de 50 banhistas reportaram ter tido contacto com alforrecas, numa extensão de 400 metros da praia da Manta Rota, em VRSA.

Água do mar e bicarbonato para tratar picadas

No caso de haver contacto com medusas ou alforrecas, deverá ter em conta os seguintes procedimentos: não esfregar ou coçar a zona atingida; não usar água doce, álcool ou amónia ou colocar ligaduras.





Deve lavar com água do mar e retirar os tentáculos da água-viva, utilizando luvas, uma pinça de plástico e soro fisiológico ou água do mar.Se possível, aplique bicarbonato de sódio misturado em partes iguais com água do mar. Use bolsas de gelo (não deve ser aplicado diretamente na pele).