Localizado entre a praia Verde e Altura, em Castro Marim, a 500 metros da praia e com uma frente de mar de 1,2 quilómetros de extensão, o projeto Verdelago está a mudar a paisagem e vai revolucionar o turismo desta zona do Sotavento, no Algarve.



Com um investimento de 270 milhões de euros, dois anos após o início da construção já se encontram de pé uma grande parte das casas de luxo que integram o aldeamento turístico de grandes dimensões.









