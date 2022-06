Melhor praia europeia de 2022 é portuguesa. Saiba qual é

A Madeira, a "ilha tropical mais bonita do mundo", voltou a ser galardoada pela "European Best Destinations" com a ilha de Porto Santo a liderar a lista de melhores praias da Europa, em 2022.

O "European Best Destinations", o site de turismo, mostrou-se encantado com as praias "escondidas, selvagens e de areia dourada" que Porto Santo tem para oferecer e que lidera agora o "top 22" de melhores praias europeias.

Definido como um destino seguro em tempos de pandemia, o site não se cansou de elogiar o cantinho paradisíaco que, para além das vistas magníficas, ainda oferece um conjunto de qualidades terapêuticas, presentes principalmente na areia.

Comparado às ilhas Canárias, Porto Santo é descrito como um local com menos confusão e com capacidade para oferecer um ótimo turismo. Juntamente com os excelentes hotéis de que dispõe, este é um local ideal para evitar multidões e para se reconectar com a natureza.