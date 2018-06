Melhor que único, o site de sugestões para viver melhor

Novo projeto da Cofina foi desenvolvido em parceria com o Unibanco e a Arena Media.

"Cultura não é ler muito, nem saber muito; é conhecer muito." É esta a frase de Fernando Pessoa que serve de ponto de partida para o novo projeto de conteúdos Melhor que único, um trabalho desenvolvido pelo C-Studio, área de conteúdos da Cofina, em parceria com o Unibanco e a Arena Media.Se para conhecer é preciso experienciar as coisas, neste site tem ao seu dispor várias sugestões de museus, cafés ou restaurantes, entre outros, onde ir, pratos para experimentar, ou objetos para desejar. Não faltam conselhos sobre literacia financeira nem sugestões tecnológicas.O Melhor que único, disponível aqui , está segmentado em seis áreas (moda e design; tecnologia; gourmet; viagens e lazer; casa e família; literacia financeira). Todas as semanas são publicados novos conteúdos e alguns serão amplificados nas plataformas da SÁBADO O head of Digital Marketing and Communication do Unibanco, Gonçalo Pereira, refere que "o Unibanco, pertencendo à categoria financeira, enfrenta um vasto conjunto de adversidades em temas intrinsecamente relacionados com a ligação emocional e afectiva à marca. É essencial uma personificação da marca em conteúdos que não se baseiem apenas em criar novas histórias, mas que espelhem os valores reais da mesma, acrescentando valor de utilidade aos consumidores. Esta é a principal motivação que nos levou a avançar com este projeto em parceria com a Cofina."Rodrigo Albuquerque, executive diretor da Arena Media Communications, refere que, "no contexto atual, em que os canais de comunicação são cada vez mais fragmentados e o consumidor tem o poder de saltar o que não lhe interessa, é cada vez mais importante as marcas procurarem construir uma ligação emocional com os consumidores através de conteúdos que sejam verdadeiramente relevantes. É neste sentido que nasce este projeto desenvolvi-do pela Arena Media e pelo Unibanco, em parceria com a Cofina, com uma abordagem diferenciadora, tendo como objetivo a construção de uma ligação de longo prazo entre a marca e o seu target, através de uma estratégia de conteúdos leves e atrativos."O diretor-geral comercial da Cofina, Hernâni Gomes, acrescenta que "o desafio que o Unibanco e a Arena nos passaram está perfeitamente integrado na forma como vemos a comunicação a funcionar no futuro. Um produto editorialmente coerente com os atributos e os territórios da marca, interessante para o seu público-alvo e ambicioso em relação aos seus objetivos. Temos um grande orgulho em integrar esta equipa."