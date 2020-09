Memórias: Um dia europeu sem carros

O Dia Europeu sem Carros nasceu em França, em 1998, e foi adotado a nível europeu em 2000. O objetivo é o mesmo de há 20 anos: sensibilizar a população, os investidores e os governos para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário nas cidades, de forma a aumentar a qualidade de vida e a sustentabilidade dos recursos naturais. Portugal aderiu em força no ano 2000.Neste dia, que dois anos depois passou a estar integrado na Semana Europeia da Mobilidade, o País respondeu à chamada, assistindo-se a inúmeros eventos alusivos à causa. Todavia, a adesão ao Dia Europeu sem Carros está a diminuir e, hoje, praticamente não tem expressão. "Dos 308 municípios portugueses, só 42 participaram este ano no Dia Europeu sem Carros. E aqueles que realmente fecharam uma parte do município ao trânsito foram pouco mais de uma dezena e fizeram-no em áreas muito reduzidas", lamenta Francisco Ferreira, ambientalista da Zero.Face a este cenário, a Zero defende a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), a exemplo de outros países europeus. "Portugal é o segundo país da Europa onde o automóvel tem mais expressão. Os PMUS devem contribuir para um planeamento integrado, que olhe para a questão da mobilidade urbana de forma estruturada e abrangente, respondendo a questões essenciais para retirar os carros das cidades e oferecendo alternativas eficazes às pessoas", conclui.é a poupança média anual em gasolina para quem mora a menos de 20 quilómetros do emprego e opta por ir de transportes públicos para o trabalho.dos portugueses optam por se deslocar diariamente de carro. Só 28% poderiam ir para o trabalho a pé.de quilómetros são diariamente pedalados na cidade de Amesterdão, o que permite poupar mais de 700 milhões de euros por ano.