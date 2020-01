Menina de oito anos morre um dia depois de ter alta do hospital

Lara, de oito anos, deu entrada nas Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, no sábado. Tinha febre alta e desmaios. Foi assistida no Serviço de Urgências daquela unidade de saúde e mandada para casa, com medicação.No domingo, o seu estado de saúde agravou-se e a criança foi atendida no Centro de Saúde de Machico, sua área de residência. Como a sua situação inspirava cuidados mais diferenciados, foi transferida em ambulância, acompanhada por um profissional de saúde, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Ficou inconsciente na sala de triagem, entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, acabou por morrer.Em comunicado, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira manifestou "pesar e tristeza" pela morte de Lara, e garantiu que "a situação está a ser alvo de análise e averiguação interna".O diretor da Urgência Pediátrica, Manuel Pedro Freitas, afasta a possibilidade de ter havido "erro ou negligência" por parte do pessoal hospitalar e garante que nesse dia a Urgência estava "muito calma", sem atrasos. Este responsável adiantou ainda que o procedimento é sempre dar indicações a quem recebe alta para regressar em caso de agravamento dos sintomas.O diretor da Urgência Pediátrica, Manuel Pedro Freitas, diz que só a autópsia pode esclarecer a morte de Lara. "Das análises que temos parece ser uma situação viral, mas é difícil dizer o que terá acontecido."O hospital já disponibilizou apoio psicológico para acompanhar a família de Lara e para apoiar os profissionais de saúde envolvidos no tratamento da criança.No dia 22 de dezembro de 2019, Leonor, de 12 anos, morreu no Hospital Garcia de Orta, em Almada, após ter tido alta de Urgência da CUF. Também neste caso foi aberto um inquérito interno para averiguar o caso.