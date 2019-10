Menina de três anos esquecida em carrinha

Uma menina de três anos, aluna do Jardim de Infância de Pinheiro Grande, ficou esquecida durante cerca de 20 minutos num transporte municipal, quando voltava das aulas de dança e ioga no Centro Escolar da Chamusca. A situação ocorreu nesta quarta-feira.À chegada ao infantário, a educadora responsável pela turma notou a falta de uma criança. De imediato, iniciou buscas na zona em redor, temendo que a menina tivesse fugido quando a carrinha voltava para a sede de concelho.À chegada ao parque de máquinas da câmara, a motorista do minibus notou a presença da menina, no banco de trás, e regressou à escola, onde a deixou. Os pais foram contactados e dirigiram-se de imediato ao infantário."Lamentamos a situação", disse aoPaulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca. "Todas as crianças do nosso concelho vêm até ao centro escolar, para aulas de ioga, dança e informática, ente outras. Transportamos centenas por semana", explicou.Embora a menina se mostrasse "tranquila" quando voltou à escola, a autarquia já preparou medidas - para além das educadoras, os motoristas municipais passarão também a executar a verificação no minibus em cada viagem. "Não é garante que não volte a acontecer, mas vai minimizar a possibilidade", diz Paulo Queimado.