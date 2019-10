Menina de três anos fica esquecida duas horas dentro de autocarro escolar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma menina de três anos ficou esquecida durante duas horas no autocarro escolar, após o almoço, tendo sido encontrada assustada e a tremer pelo motorista, que a levou de volta para o Jardim de Infância, nas Trutas, Marinha Grande.As três auxiliares que acompanhavam as crianças no autocarro e a educadora de infância da sala que frequenta não deram pela sua falta. O caso ocorreu há uma semana e Matilde "continua traumatizada e ... < br />