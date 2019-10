Menina de três anos morre em farmácia

Uma menina de três anos morreu ao final da tarde de quarta-feira no interior de uma farmácia, no Pendão, em Queluz, concelho de Sintra.Ao que oapurou, a mãe da criança deslocou-se à farmácia para comprar medicamentos para a filha, que sofreria de problemas cardíacos. Alguns amigos da família contaram aoque a criança esperava há vários meses por tratamento médico, que nunca chegou a acontecer.A criança desfaleceu no interior de uma farmácia na rua Bica da Costa, no Pendão. Num primeiro momento, os farmacêuticos de serviço tentaram prestar socorro à menina, perante o desespero da mãe. Mais tarde, os Bombeiros de Queluz e o INEM tentaram reverter a situação, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.O INEM enviou também uma equipa de psicólogos para prestar apoio a familiares, amigos e até aos funcionários da farmácia. O corpo da menina foi retirado da farmácia às 21h30, para o Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa. Deverá agora ser autopsiado para se apurar quais as causas que levaram à morte desta criança.A Polícia de Segurança Pública esteve sempre no local, a acompanhar, em permanência, a situação. Vizinhos e amigos da família da menina também se deslocaram ao local, manifestando-se incrédulos com o que aconteceu.