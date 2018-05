Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina espancada tinha marcas antigas

CPCJ diz que há risco para outros menores. Magistrados não se entendem com competência territorial e arrastam aplicação da medida.

Por Tânia Laranjo e Patrícia Moura Pinto | 08:32

A menina de oito anos que foi internada no Hospital de Vila Real com várias fraturas, alegadamente provocadas pelo pai, já tinha marcas antigas.



A criança está neste momento à guarda da unidade de saúde, depois de o alerta ter sido dado pelo Centro Escolar da Alameda de Peso da Régua, na última sexta-feira.



Há ainda dois irmãos da criança, de quatro e dez anos, que se mantêm em risco.



A CPCJ tentou mesmo, na sexta-feira, que fossem retirados à família como medida cautelar, mas um desentendimento entre os magistrados de Peso da Régua e Vila Real, que discutem qual deles é competente para apreciar o processo, adiou a decisão.



A mãe das crianças, que está grávida do quarto filho, também poderá estar numa situação de risco. A família vive com o rendimento social de inserção.



O CM sabe que ainda na sexta-feira, depois da filha ser hospitalizada e bastante maltratada, o pai da menor foi constituído arguido.