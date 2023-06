Menina nasce em ambulância dos Bombeiros de Valença

A equipa de Emergência Pré-hospitalar dos Bombeiros de Valença fez, esta manhã de segunda-feira, um parto na ambulância.



O alerta foi dado às 8h27. Os bombeiros foram accionados para uma situação de trabalho de parto.





Quando chegaram ao local, perceberam que o parto estava para breve, tendo sido activado apoio diferenciado pelo INEM.A caminho da Unidade de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo, a pequena Camila não quis esperar e o parto foi realizado na ambulância.Segundo uma publicação na rede social Facebook, os Bombeiros de Valença explicam que "em conjunto com a equipa da SIV Valença e as nossas Bombeiras, a pequena Camila pôde nascer sã e iniciar o novo capítulo na vida desta família, tendo sido transportados até á ULSAM de Viana do Castelo sem problemas, tendo o casal feito questão de registar o momento". Mãe e bebé estão bem de saúde. A publicação acompanhada de uma fotografia está a tornar-se viral, nas redes sociais.