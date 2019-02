Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina nasce em ambulância em Portimão

Joana e Mariana fizeram parto em segurança perto do hospital.

Por Diana Santos Gomez | 08:50

"Foi um trabalho bem-sucedido e especial para a nossa carreira porque ajudámos a dar à luz um bebé." Emocionadas, Joana Medina e Mariana Ribeiro, da Delegação de Albufeira e Silves da Cruz Vermelha, recordaram ao CM o parto de uma menina, que fizeram dentro da ambulância, no Malheiro, em Portimão.



Perto do hospital tiveram de parar para garantir o nascimento em segurança. Mariana, que viajava ao lado da parturiente, explicou que a mulher, de 40 anos, estava com "muitas contrações." "Pedi à minha colega para encostar", conta ao CM.



"Foi uma grande felicidade ouvir a bebé a chorar pela primeira vez", afirmou, por seu lado, Joana, que conduziu a ambulância.



Os 24 funcionários da delegação da Cruz Vermelha em Albufeira respondem a uma média de 900 serviços por mês.