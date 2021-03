Menina que nasceu no hospital de Matosinhos filha de pais com Covid-19 celebra um ano

O dia 30 de março de 2020 vai ficar para sempre na memória dos profissionais de saúde do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Em plena pandemia, nascia Maria Clara - de pais com Covid-19. Esta terça-feira, no dia do primeiro aniversário, os pais e a bebé foram ao hospital festejar a data e agradecer o apoio que receberam.O momento de emoção e felicidade foi registado em imagens e partilhado pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos na sua página de Facebook, na internet. Na publicação, os profissionais recordam os momentos difíceis vividos há um ano e a necessidade de encontrarem mecanismos para que o momento mágico do nascimento de uma criança fosse possível. "A Maria Clara nasceu em plena pandemia, no meio de todas as dúvidas, incertezas e inquietações geradas por um vírus desconhecido que parecia ameaçar também estes momentos únicos, de imensa felicidade", pode ler-se na publicação.No texto, foi ainda partilhado o agradecimento dos pais da bebé que tiveram de viver o nascimento da filha de forma diferente. Garantem que o empenho da equipa, que diariamente os acompanhava, possibilitou que pudessem desfrutar dos primeiros dias de vida da filha. "O nosso sentido obrigado às pessoas fantásticas que encontrámos no Hospital Pedro Hispano e que, quando tudo era medo e incerteza, nos ajudaram, tomaram decisões muito difíceis e foram de uma humanidade incrível, permitindo que pudéssemos estar com a nossa menina e vê-la crescer nos seus primeiros dias de vida", escreveram os pais da menina.Subiu de cinco para 10 o número de internados Covid-19, numa semana, no Hospital de Abrantes, entre eles três crianças, informou esta terça-feira o presidente do Conselho de Administração, Carlos Costa, na apresentação da requalificação das Urgências.