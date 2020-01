Meninas dominam nascimentos no novo ano

Bia nasceu a três semanas do dia previsto, às 00h07 do primeiro dia do ano, no Centro Materno-Infantil do Norte, Porto. "A partir do momento em que rebentaram as águas, foi uma hora e meia! Mas correu tudo numa onda de boa disposição no bloco de partos", contou aoa mãe, Cristina Gomes, professora de 43 anos."Vêm aí dias de muito trabalho e a dormir pouco, mas só quero que ela tenha saúde e muito sucesso", indicou Nuno Raposo, o pai da bebé de 2,310 quilos.Exatamente às 00h00 de 2020, nasceu na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, Uryyah. Um menino com 3,830 quilos e que para os pais, Vânia Silva e Flaide Jorge, "é uma grande alegria, uma vez que é o primeiro rapaz depois de cinco filhas". Uryyah nasceu de parto natural e nada fazia prever que fosse um dos bebés do ano."Estava previsto nascer a 26 de dezembro e por ir fazer 41 semanas estava já agendado o parto. Contudo, decidiu nascer no primeiro dia do ano. Foi uma surpresa", disse a mãe. Nos primeiros nascimentos de 2020, foram as meninas a dominar: seis em nove.