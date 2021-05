Menino atropelado no Seixal escondeu dos pais que era vítima de bullying. Psicóloga explica comportamento

A psicóloga clínica Rosa Amaral referiu esta quarta-feira que qualquer pessoa que seja alvo de bullying sofre "de uma forma insegura e profunda dentro de si própria". Questionada sobre o caso do jovem de 13 anos , que foi atropelado no Seixal e que está a ser denunciado como um caso de bullying, a especialista explica que os agressores conseguem manter a situação "a um nível de ameaça" que impede a vítima de os enfrentar.Há também vários fatores que impedem as vítimas de responder àqueles que aproveitam qualquer momento para humilhar o outro. "A reação dele [da vítima] era ocultar [o caso] porque tinha receio que os pais fizessem uma dimensão disto que lhe desse mais visibilidade na escola", explicou a psicóloga depois do pai do menino relatar que o filho disse que se atirou para cima do carro.Recorde-se que o menino de 13 anos estava a fugir de colegas raparigas que o importunavam quando foi atropelado numa estrada nacional. O rapaz sofreu ferimentos, foi levado ao hospital e estará a recuperar bem. Fonte da PSP confirma que os intervenientes foram "todos identificados e o processo remetido ao Ministério Público".

Num vídeo com pouco mais de um minuto, divulgado nas redes sociais da internet, pode ver-se uma rapariga (de um grupo de várias) a agredir o jovem e este a encolher-se e tentar escapar-lhes. A agressora é encorajada por outros – "vai lá, vai lá" – e persegue a vítima pela berma da Estrada Nacional 10-2, também conhecido como avenida Metalúrgicos. O menino atravessa uma vez a estrada a correr, com a agressora atrás, e quando o tenta fazer uma segunda vez é atropelado.