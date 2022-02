Brian, de cinco anos, sofre de uma doença rara que o impossibilita de falar e de andar. Com quatro meses e após a realização de vários exames, foi diagnosticado com ataxia cerebelar congénita, patologia que limita os movimentos e dificulta a aprendizagem. A família do pequeno nunca desistiu, procurou sempre técnicas e tratamentos inovadores que lhe pudessem oferecer uma melhor qualidade de vida: a esperança apareceu na Tailândia.