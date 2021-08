Menino com menos de 5 anos é a terceira criança vítima de Covid-19 em Portugal

Uma criança do sexo masculino, na faixa etária 1-4 anos, morreu na quarta-feira vítima de Covid-19. É o terceiro óbito de um menor de 10 anos em Portugal provocado pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.Segundo a Direção-Geral da Saúde, que não adiantou em que região aconteceu o óbito, a criança sofria de "outros problemas de saúde, comorbilidades associadas". A morte desta criança junta-se à de outros dois bebés: em agosto do ano passado, uma bebé de 4 meses que sofria de "outras condições associadas" morreu no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e em fevereiro deste ano um bebé de 7 meses, com múltiplas complicações congénitas, morreu devido à Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo. O óbito do bebé na quinta-feira foi um dos 10 registados nesse dia, incluindo uma mulher na faixa etária dos 40 aos 49 anos.