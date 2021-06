Um aluno do 5º ano da EB 2/3 de Amares, com 10 anos, foi agarrado à força por colegas enquanto outros rapazes o agrediam com murros e pontapés.



A agressão aconteceu na passada quinta-feira, no interior da escola, e a direção instaurou processos disciplinares a cinco alunos envolvidos no ataque ao colega da mesma turma.

