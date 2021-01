Menino de 15 anos de Vila do Conde morre após lutar contra tumor raro

"Até´ aqui viajámos juntos com o nosso menino. Agora, que esta despedida seja um eterno reencontro." A morte de Kauan Valente, estudante de 15 anos que perdeu a luta de mais de dois anos contra um cancro raro na próstata, foi ontem anunciada nas redes sociais.Os pais, que se desdobraram na procura de terapias e na angariação da verba necessária a um tratamento no continente americano, estão inconsoláveis com a partida do menino que, estudando em Vila do Conde, sonhava ser jogador de basquetebol ou piloto de Fórmula 1. Kauan Valente era seguido no IPO do Porto.A quimioterapia a que foi submetido, no início do tratamento intensivo, reduziu o tamanho do nódulo – que atingiu 19 centímetros -, mas outro começou a desenvolver-se, na zona do cóccix, no final de 2019. O novo tratamento não resultou e foi suspenso. Os pais procuraram alternativas.No Brasil, encontraram um médico especializado, e nos Estados Unidos, um hospital preparado para a doença. Angariaram as centenas de milhares de euros necessárias. Kauan Valente piorou no final de 2020. Será sepultado, esta manhã, na Póvoa de Varzim.