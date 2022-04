Um menino de 21 meses esteve internado desde domingo no Hospital de São João, no Porto, com suspeita de hepatite aguda. Teve alta esta quinta-feira à tarde e aguarda o resultado das análises. A confirmar-se a suspeita será o primeiro caso de hepatite aguda em Portugal.



Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, explicou esta quinta-feira que a criança foi levada à unidade com sintomas sugestivos de hepatite e que está “estável”.









Ver comentários