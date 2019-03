Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de 6 anos deficiente sem apoio do Estado

Gonçalo está agarrado à cama e a uma série de máquinas.

Por L.O. | 08:54

Um menino de 6 anos que sofre do síndrome de rett, doença rara do foro neurológico, não recebe qualquer apoio do Estado porque integra o agregado familiar do avô, reformado da GNR.



A Segurança Social garante que se limita a seguir os pressupostos previstos na lei.



O pequeno Gonçalo está agarrado à cama e a uma série de máquinas. É alimentado por uma sonda, precisa de auxilio mecânico para respirar, está imóvel mas reage a estímulos.



"O meu filho precisa de estar permanentemente acompanhado e para isso tenho o apoio da minha mãe. Para receber apoio tinha de ir viver sozinha com o meu filho para outra casa", desabafa Nádine Paixão.