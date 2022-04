Menino de três anos internado no Hospital de S. João no Porto com suspeitas de hepatite aguda

A criança de três anos que está internada no serviço de pediatria, no Hospital de São João, no Porto, desde o último fim de semana pode estar infetada com hepatite aguda.De acordo com Fernando Araújo, presidente do conselho de administração do Hospital de São João, "está estável e apresenta um percurso favorável".O menino aguarda o resultado de análises laboratoriais, mas de acordo com Fernando Araújo os primeiro exames indicam que a probabilidade de se confirmar um caso de hepatite aguda "é pouco robusta".De visita ao maior Hospital do norte do país, Lacerda Sales, secretário de estado adjunto e da saúde disse que apesar de não existir até ao momento nenhum caso confirmado os profissionais de saúde, os pais devem estar em alerta para o aparecimento de possíveis sintomas de hepatite aguda nas crianças.Até ao momento são conhecidos 190 casos de crianças com um tipo de hepatite grave, de origem desconhecida.As autoridades europeias manifestaram a sua preocupação com esta situação, pedindo a todos os países que disponibilizem informações para tratarem o mais rápido possível dos casos de hepatite.Em atualização