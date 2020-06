Menino e mãe infetados com covid-19 levam ao encerramento de creche em Faro

Um menino de 2 anos e a mãe, residentes no concelho de Loulé, testaram positivo à Covid-19 durante o fim de semana, o que obrigou esta segunda-feira ao encerramento da creche A Joaninha, frequentada pela criança.A informação foi confirmada aopela Autoridade de Saúde do Algarve, adiantando que "a situação está controlada" e que "todos os funcionários e as crianças do infantário foram colocados em quarentena e vão ser testados".Os familiares destes dois infetados já foram testados e aguardam agora conhecer o resultado laboral. A família é residente em Almancil.A Delegada de saúde regional está a acompanhar o caso. De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, Sergio Martins, a mãe do menino contraiu o vírus no trabalho e terá transmitido depois à criança.