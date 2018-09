Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino nasce dentro de ambulância em Vila Nova de Gaia

Parto foi conduzido por dois bombeiros de Valadares.

Por P.J.D. | 08:46

Dois bombeiros de Valadares ajudaram o parto de um bebé, que aconteceu esta terça-feira, pelas 02h00, numa ambulância, na Madalena, em Vila Nova de Gaia.



Andreína Silva e Fábio Neves, em conjunto com a equipa da VMER, viveram um momento emocionante.



"Quando chegámos já a mulher estava com contrações. Percebemos que o parto podia acontecer a qualquer momento", disse Fábio Neves. "Foi muito especial. Quando são os nossos filhos é extraordinário, mas, quando se trata do socorro com sucesso, é um sentimento indescritível", vincou.



A mãe e o seu quinto filho foram levados ao hospital, bem de saúde.