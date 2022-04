Menino que esteve internado no Hospital S. João no Porto não tem hepatite aguda

Já são conhecidos os resultados dos exames de despistagem realizados ao menino de 21 meses, que deu entrada no fim de semana passado no Hospital de São João, no Porto, com sintomas suspeitos de hepatite aguda.

Os exames excluíram a hipótese do quadro de hepatite aguda. A criança testou positivo para três vírus – entre os quais a Influenza A (Gripe A), sendo que qualquer um deles pode ter sido a causa da patologia hepática aguda que foi diagnosticada. O menino, que já teve alta, encontra-se a evoluir favoravelmente, sendo que o Centro Hospitalar Universitário de São João está a monitorizar e a prestar todos os cuidados necessários.