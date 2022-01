"Já andava pálido e com olheiras, passou a semana mal, mas conseguiu fazer um exercício e saiu da aula pelo próprio pé. Abracei-o e antes de sair, voltou para trás para me devolver o abraço". Liliana Leite, professora de teatro, relata o momento da sua despedida, na sexta-feira, de Rodrigo S., o menino de 6 anos que morreu no domingo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com Covid-19, uma semana depois de ter sido vacinado.