Uma patrulha do programa Escola Segura da PSP foi chamada por uma professora, esta sexta-feira de manhã, a uma escola de Vila Nova de Gaia, uma vez que uma das alunas do estabelecimento de ensino terá sido alvo de injúrias e ameaças por mensagens e nas redes sociais.A adolescente tem 13 anos. Na sequência da denúncia realizada pela docente, a escola e a família da jovem foram alertadas da situação. Os pais poderão agora apresentar queixa no Ministério Público.a PSP esclarece que registou a ocorrência e reforça a importância das ações de formação contra o bullying nas escolas.