O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou “surpreendente” uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que decidiu ser preferível uma menina de sete anos viver na casa da avó materna e sob a responsabilidade da mãe, a residir em parte incerta com um toxicodependente ligado a um passado de violência doméstica, a ficar com o pai, em França, avançou o ‘JN’. Segundo os juízes europeus, o “STJ não explicou por que razão o interesse superior da criança seria mais bem servido se esta vivesse com a avó e não com o pai”, acrescentando que não foi dada “qualquer importância ao ponto de vista da criança”, nunca ouvida pelos juízes conselheiros.