O menor está a sofrer danos psicológicos graves e sente-se incomodado e frustrado com a situação”, alega a defesa do rapaz que foi vítima dos avanços do padre Luís Miguel Costa, que quis relacionar-se sexualmente com ele e enviou mensagens de cariz sexual durante um convívio que aconteceu em março do ano passado, numa adega em São João de Lourosa, Viseu.