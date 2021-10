Os maiores de 80 anos, mesmo com vacinação completa, são quem mais pode beneficiar com um reforço da vacina contra a Covid-19. Já em relação às pessoas com menos de 65 anos, não há evidências sólidas de que beneficiam com um reforço.“Estão bem protegidas, o risco de contrair infeções é baixo”, explica ao CM Manuel Carmo Gomes, epidemiologista, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e membro da comissão técnica da vacinação contra a Covid-19 da Direção-Geral da Saúde.